Сотрудника Росгвардии, спасшего людей из пожара, представят к награде

Данное решение принял губернатор Челябинской области Алексей Теклсер.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил к награде офицера Росгвардии, спасшего из пожара несколько человек. 3 января в Снежинске Вагиф Магеррамов находился в отпуске и ехал по личным делам, когда заметил женщину, стоящую на балконе, нуждающуюся в помощи. Оказалось, что из-за возгорания, лестница подъезда была задымлена и молодая мама боялась по ней спускаться.

Вагиф Мегеррамов помог выбраться из горящего здания матери, ребенку и их собаке.

«В это время на место ЧП прибыла пожарная охрана и скорая помощь. Очаг возгорания был ликвидирован сотрудниками МЧС. Благодаря поступку офицера Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и подоспевшим спасателям обошлось без пострадавших. Как удалось выяснить на данный момент, причиной пожара стало возгорание колясок на лестничной клетке 4 этажа», — сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Сейчас Вагиф Магеррамов в стабильном состоянии, находится в терапевтическом отделении ЦМСЧ-15, скоро его выпишут из медучреждения.