Три человека пострадали на пожаре в квартире Челябинска

ЧП произошло в многоэтажном доме на улице Хохрякова.

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В минувшие сутки сотрудники МЧС выехали на возгорание в трехкомнатной квартире на улице Хохрякова, 30 А. Жильцы квартиры, расположенной на первом этаже были эвакуированы соседями еще до прибытия пожарных.

Медики скорой помощи госпитализировали пострадавших в больницу. Мужчина и две женщины, одна из которых имеет инвалидность, получили ожоги конечностей и отравление угарным газом.

«Пожар быстро распространился по квартире из-за сильного захламления жилища, а также позднего сообщения в пожарную охрану. Пожилая женщина с ограниченными возможностями передвижения самостоятельно не могла покинуть горящую квартиру, родственники и соседи приложили усилия для ее эвакуации и лишь после этого вызвали огнеборцев», — сообщает пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

Также на улицу вывели жителей квартир, расположенных выше. Пожар устранили за 20 минут, на площади соседей пламя не распространилось.

Сотрудниками дознания предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Управление МЧС России по Челябинской области напоминает жителям региона, что первым действием при возгорании должен стать звонок в пожарную охрану.