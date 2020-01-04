В Нагайбакском районе погибли два человека в результате пожара

ЧП произошло в поселке Крупское ранним утром.

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Сигнал о возгорании в частном доме на улице Придорожная поступил в пожарную часть в 6 часов 32 минуты. Подразделение 68-й пожарно-спасательной части, выехавшее на место происшествия, обнаружило, что дом полностью во власти пламени.

Распространение огня удалось остановить в 07:03, еще через 23 минуты источник горения был окончательно ликвидирован. Пока известно, что выгоревшая площадь составляет 35 кв. м.

«В ходе тушения были обнаружены тела двух человек, личность которых на данный момент не установлена», — информируют в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар тушили 19 человек и 6 единиц техники. Причины возгорания выясняются.

В связи с этим, сотрудники МЧС напоминают, что новогодние праздники — время, когда пожарной безопасности следует уделить повышенное внимание. Электропроводка, печи, электронагревательные приборы, источники открытого огня, гирлянды — все это может стать причиной возникновения пожара. МЧС просит южноуральцев не терять бдительности в период веселья. При пожаре или любой другой ЧС, незамедлительно набирайте «101» или «01».