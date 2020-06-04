Южноуральские вахтовики пострадали в ДТП в Югре

О происшествии уже доложили руководству региона.

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В Югре в аварии с грузовиком пострадали южноуральские вахтовики. ДТП случилось сегодня, 4 июня, утром. По данным федеральных СМИ, авария произошла на 237-м км трассы Сургут—Карымкары. Пострадавшие госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.



Среди жертв аварии оказались южноуральские вахтовики. О происшествии уже доложили губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Глава региона взял его на личный контроль.

«Все семь пострадавших в результате ДТП госпитализированы в ОКБ Ханты-Мансийска. По поручению главы региона первый замгубернатора Ирина Гехт и Минздрав области поддерживают связь с медицинскими службами Югры. По оперативной информации, жителям области оказывается необходимая медпомощь»,— рассказали в пресс-службе правительства области.

По данным ТАСС, два человека находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести.

«Четыре пациента доставлены санавиацией в окружную клиническую больницу: двое в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести. Три пациента с легкой степенью тяжести»,— пишет ТАСС.

Сейчас на месте аварии работают ГИБДД и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.