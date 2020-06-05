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Авария с участием трех автомобилей произошла сегодня, 5 июня, в Златоусте. ДТП произошло на улице Аносова, в районе дома № 255.
Мужчина за рулём «легковушки» не справился с управлением и врезался в две машины. Как выяснилось позднее, в момент аварии он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сам мужчина пояснил, что ехал за очередной порцией спиртного. Причиной попойки стал конфликт с сожительницей.
«Попался, сам виноват. Виновным себя считаю. В семье проблемы, сожительница гуляет, поэтому я вот так вот попался, по-другому просто не могу. Если мне плохо — я пью»,— признался автовладелец.
Отметим, что сейчас во всех обстоятельствах произошедшего разбираются представители ГИБДД.