Двоих фальшивомонетчиков взяли под стражу в Челябинской области

Любителям расплатиться ненастоящими деньгами грозят немалые сроки.

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Полицейские Челябинской области выявили сразу несколько случаев оборота поддельных денежных купюр. Подозреваемые уже задержаны.

В Аргаяшском районе житель Челябинска, 1986 года рождения, расплатился поддельными пятитысячными купюрами в придорожном кафе, расположенном на 22 километре автодороги Долгодеревенское — Кыштым. Затем, прибыв в село Аргаяш, мужчина прошёлся по местным магазинам и также расплатился подделками. Всего злоумышленник сбыл четыре поддельные купюры достоинством 5 тысяч рублей.

Подобная история произошла в Миассе. 30-летний челябинец сбыл в местных сетевых магазинах пять поддельных купюр общей суммой 25 тысяч рублей.

«По данным фактам в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации („Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг“). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, которые помогут установить причастность задержанных к аналогичным преступлениям.