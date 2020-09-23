Жительницу Челябинской области будут судить за хранение 500 тысяч поддельных рублей

Часть из них она успела разместить в тайниках для дальнейшей продажи.

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В Челябинской области жительницу осудят за хранение поддельных банкнот. Всего в ее распоряжении было 500 тысяч фальшивых рублей, которые она договорилась продать. Купюры она получила от посредника, с которым общалась в сети. Сотню банкнот по 5 тысяч рублей она поделила и часть уже разместила в тайниках для дальнейшей продажи. Сотрудниками полиции во время обыска были обнаружены оставшиеся поддельные купюры.

«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления по статье „Перевозка, хранение в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации“», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры области.

Расследование уголовного дела провели сотрудники следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области. Прокуратурой материалы дела были отправлены в Металлургический районный суд города для рассмотрения.