Полицейские Челябинска изъяли более 50 тысяч фальшивых рублей у местного жителя

Он расплачивался ими в продовольственных магазинах.

Послушать 00:00

Полицейские Челябинской области отмечают, что в последнее время чаще всего фальшивомонетчики подделывают банкноты номиналом 5 тысяч рублей. И именно с купюрами этого номинала произошел очередной инцидент.

Один из жителей Челябинска в июле 2020 года купил у неустановленного лица фальшивые пятитысячные купюры. В сумме было более 50 тысяч «рублей». И расплачиваться ими он решил в продовольственных магазинах города. Следствие установило, что получилось у него это сделать 11 раз — сотрудники магазинов попросту не могли на глаз выявить подделку.

«В Следственной части СУ УМВД России по городу Челябинску расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет», — сообщили в УМВД России по городу Челябинску.

На текущий момент в отношении фальшивомонетчика избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также полиция проводит мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.



