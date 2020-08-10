Южноуральская семья погибла в ДТП в Пензенской области

«Нива» жителей Озёрска столкнулась с грузовиком «Вольво».

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Семья из четырёх жителей Озёрска, двое из которых — дети погибла в ДТП в Пензенской области. Авария случилась в воскресенье, 9 августа, днём, в Спасском районе.



Южноуральцы ехали на на трассе М-5 «Урал» на «Ниве». За рулём находился 25-летний глава семьи. По предварительным данным, во время движения машины озерчан столкнулась с грузовиком «Вольво», которым управлял 39-летний мужчина.

«После столкновения произошло возгорание автомобиля „Нива“. В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля „Нива“, женщина, 1992 года рождения, и два мальчика 2014, 2018 годов рождения от полученных травм скончался на месте. Водитель автомобиля „Вольво“, получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», — рассказали «Первому областному» в ГИБДД Пензенской области.

Информацию о происшествии «Первому областному» подтвердили в администрации Озёрского городского округа. Родственникам погибших будет оказана материальная помощь. Соболезнования родным погибших выразил глава округа Евгений Щербаков и председатель собрания депутатов Андрей Кузнеченков.