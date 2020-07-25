Из-за аварии без света остались более 60 тысяч жителей Челябинска

Аварийное отключение произошло в Центральном и Калининском районах.

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Крупная авария на электросетях произошла в субботу, 25 июля, утром в Челябинске. Свет погас в домах жителей Калининского и Центрального районов. Отключение коснулось зданий по улицам: Академика Макеева, Академика Королева, Академика Сахарова, Университетская Набережная, Чичерина, Братьев Кашириных, Энгельса, Варненская, Сони Кривой, Тернопольская и Воровского.

Как сообщили в администрации Челябинска, последствия аварии устраняются. Организован оперативный штаб под руководством и. о. главы города Александры Астаховой. Почти половина уже подключены к электроэнергии, на месте работают специалисты.

В результате аварии встал городской транспорт. Горожане сообщают, что нет напряжения, поэтому троллейбусы не курсируют на Братьев Кашириных, от Торгового центра до улицы Доватора, на проспекте Победы.

«Утром в условиях ремонтной схемы было зафиксировано технологическое нарушение в работе линии 110 кВ в Челябинске. В результате чего было нарушено электроснабжение части Челябинска. Всего порядка 69 тысяч человек осталось без света», — прокомментировали в пресс-службе ОАО «МРСК Урала».

Жителям города обещают подать электричество в ближайшее время. Причины произошедшего устанавливаются. Энергетики не исключают стороннее воздействие.