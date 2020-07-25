После крупной аварии электричество вернули в дома Челябинцев

Из-за утренней аварии без электроснабжения остались около 69 тысяч человек.

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В Челябинске восстановили электроснабжение на северо-западе города. Утренняя авария оставила без света около 69 тысяч потребителей.

«В 11.00 электроснабжение в северо-западных районах Челябинска восстановлено. Все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — сообщили в пресс-службе МРСК Урала.

Напомним, утром 25 июля выявили нарушение в работе линии 110 кВ. Часть Челябинска оказалась отрезана от электроснабжения. Без электричества остались жители двух районов. Встал электротранспорт. Администрация города организовала работу оперативного штаба.

Причины аварии озвучат позднее, пока специалисты не исключают стороннее воздействие.