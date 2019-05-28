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/ Южноуралец жестоко избил мужчину в Калининграде

Южноуралец жестоко избил мужчину в Калининграде

Ранее мужчина уже был судим за причинение вреда человеку.
сегодня в 15:15
  |  Происшествия

Южноуралец, избивший мужчину в Калининграде, был задержан правоохранительными органами. По предварительным данным, ночью 25 мая южноуралец повздорил с местным жителем. После перебранки уроженец Троицка ударил обидчика, тот упал. Южноуралец на этом не остановился, продолжив добивать ногами.

Предпринятые оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району розыскные мероприятия дали положительный результат — задержан Евгений К., подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Калининградской области.

По факту происшествия проводится проверка.

Отметим, что ранее Евгений К. был осужден по статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», а также «Нарушение неприкосновенности жилища». В совершенном недавно преступлении мужчина раскаивается.

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