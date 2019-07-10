Южноуралец убил жену на глазах детей

Он бил её ножом, пока орудие убийства не сломалось.

Вчера, 9 июля, жителей Троицкого района Челябинской области потрясло страшное известие. На глазах у собственных детей была жестоко убита их односельчанка, старший воспитатель детского сада. Погибшую зарезал ножом бывший муж.

Трагедия произошла в посёлке Кумысный. Пьяный муж, с которым молодая мама уже не проживала, подкараулил жертву после работы и напал на неё прямо на глазах малолетних детей. По предварительным данным, южноуралец нанёс ей несколько ударов ножом.

Как рассказали корреспонденту сайта «‎Первый областной»‎ те, кто хорошо знал пострадавшую, у убитой остались трое несовершеннолетних детей: 17-летняя дочь-инвалид, 10-летний сын и 5-летняя дочка. Ребята будут находиться на попечении старой бабушки, которая является их единственным близким родственником.

Как сообщают наши источники, ситуацией заинтересовались в Следственном комитете, но пока произошедшее в ведомстве никак не комментируют. За развитием событий следите на нашем сайте.