«Мечтала изменить свою жизнь»: в Златоусте скончалась многодетная мать — жертва домашнего насилия

Знакомые женщины утверждают, что ее избивал муж.

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В Златоусте скончалась молодая многодетная мать. О смерти 26-летней Светланы на своей странице в соцсети сообщила депутат Законодательного собрания региона Ольга Мухометьярова. По ее словам, детей забрали родители погибшей.

«Жертвой мужа-тирана стала Светлана, выпускница колледжа, где много лет назад я была руководителем. У Светланы осталось трое детей. Самой младшей девять месяцев. Выходя замуж в июле прошлого года, Светлана мечтала изменить свою жизнь, а в итоге.... Муж убивал молодую женщину на глазах собственных детей», — рассказала Ольга Мухометьярова.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Как сообщил руководитель следственного отдела по Златоусту Юрий Кадиков, по предварительным данным, признаков насильственной смерти при осмотре тела обнаружено не было.