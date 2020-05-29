Южноуралец несколько раз выстрелил в инструктора по стрельбе, а затем свёл счёты с жизнью

По некоторым данным, мужчина страдал психическими расстройствами.

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В Челябинской области мужчина, страдающий психическими расстройствами, несколько раз выстрелил инструктора по стрельбе, а затем сам свёл счёты с жизнью. Инцидент произошёл в Красноармейском районе в четверг, 28 мая, сообщает областной следственный комитет. По данным ведомства, трагедия случилось на одном из полигонов.



«В дневное время 28 мая текущего года на полигоне в Красноармейском районе Челябинской области во время стрельб, 34-летний мужчина умышленно произвел несколько выстрелов в инструктора. После совершения покушения на убийство, нападавший свёл счёты с жизнью», — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР региона.

По имеющейся у редакции 1obl.ru информации, сведший счёты с жизнью мужчина состоял на учёте и страдал психическими расстройствами. Помимо этого, он несколько раз лежал в психиатрической больнице.

По факту преступления органами следствия Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и по части 1 статьи 105 УК РФ. Сейчас специалисты проводят комплекс неотложных следственных действий. В СК сообщили, что в целях всестороннего исследования обстоятельств преступления будут назначены необходимые судебные экспертизы.