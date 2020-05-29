Нетрезвый челябинец избил продавщицу пивного ларька

Мужчина требовал у неё деньги, а после бил по лицу и пинал в живот.

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В Челябинске пьяный посетитель пивного магазина избил продавца. Происшествие случилось в четверг, 28 мая, на улице Салютной. За прилавком в этот момент была женщина, у которой нетрезвый мужчина начал требовать деньги.



«Гражданин потребовал у женщины деньги, а получив отказ, начал бить её по лицу и пинать в живот. От бойцов ГБР „Варяга“ подонок спрятался за соседним павильоном, но был задержан»,— рассказали «Первому областному» представители ЧОП «Варяг».

Нарушитель правопорядка был задержан и передан наряду полиции. Теперь за нападение на человека и разбитую витрину ему придётся отвечать перед законом.