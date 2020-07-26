В центре Челябинска конфликт между жителями закончился стрельбой

Выстрел совершили из травматического оружия.

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В Челябинске сегодня, 26 июля 2020 года, рано утром произошла перестрелка. Инцидент произошел неподалеку от дома по адресу Труда, 105/Кирова, 80, где располагаются развлекательные заведения. Известно, что между несколькими людьми возник конфликт, в результате чего кто-то достал оружие.

«Факт стрельбы подтверждается, выстрел был совершен из травматического оружия. Там находилась компания людей, среди которых произошла ссора. В ходе ссоры был совершен выстрел. Все обстоятельства инцидента выясняются, также устанавливаются участники произошедшего. В отделе полиции „Центральный“ сообщение зарегистрировано, проводится проверка», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным во время перестрелки пострадал один человек.