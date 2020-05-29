Полицейские Челябинска задержали трёх подозреваемых в кражах

Ранее судимые мужчины украли из магазина продукты и алкоголь на 3 000 рублей.

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В Челябинске полицейские отдела «Центральный» задержали трёх ранее судимых мужчины по подозрению в краже. Они украли из одного из магазинов в микрорайоне «Парковый 2» продукты и алкоголь на 3 000 рублей.



С заявлением в полицию обратился представитель одной из крупных торговых сетей. Он сообщил, что из магазина на улице Петра Сумина были украдены товары. В ходе оперативных мероприятий стражи правопорядка задержали троих ранее судимых мужчин 2001 и 2002 годов рождения. Установлено, что в день преступления они праздновали день рождения на съёмной квартире в одном из домов микрорайона. Когда у них закончился алкоголь, подозреваемые решили ограбить магазин.

«В ночное время, когда у молодых людей закончился алкоголь, они незаконно проникли в помещение магазина, расположенного в соседнем доме, откуда тайно похитили продукты питания и алкоголь. На следующий день злоумышленники вновь аналогичным способом проникли в тот же магазин, откуда также похитили алкогольную продукцию», — рассказали «Первому областному» в УМВД России по Челябинску.

Злоумышленников задержали на той же квартире, где они праздновали день рождения. Там же оперативники изъяли часть алкоголя. По фактам преступлений в отделе полиции «Центральный» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи «Кража» УК РФ. Её санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Один из подозреваемых водворен в изолятор временного содержания, в отношении остальных решается вопрос об избрании им меры пресечения.