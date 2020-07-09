Южноуралец сообщил о теракте в Североморске после просмотра сериала «Морские дьяволы»

Позвонив в службу 112, он попросил передать информацию контрадмиралу военной базы.

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Сообщение о готовящемся теракте поступило в среду, 8 июля, днем на номер «112». Житель Сатки сообщил, что это случится через 10 минут на военной базе в Североморске. Позже выяснилось, что перед этим он смотрел по телевизору российский сериал «Морские дьяволы».

«Он вообразил себе, что происходящее на экране происходит в жизни. Вышел на улицу, потому что у него не было телефона, попросил его у знакомого и позвонил. Представился командиром разведки, сказал, что нужно срочно передать информацию контрадмиралу, который является героем сериала „Морские дьяволы“», — сообщил сайту «Первый областной» прокурор Сатки Михаил Калита.

После звонка сотрудники экстренных служб провели проверку, согласно которой информация не подтвердилась, военным объектам ничего не угрожает.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, процессуальное решение будет принято позднее.