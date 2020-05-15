В Челябинске поступило сообщение о минировании детского сада

Сотрудники полиции установили личность звонившего.

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Звонок о том, что один из детских садов Челябинска заминирован 14 мая поступил на пульт ЕДДС. На место выехали специализированные службы, но в здании не оказалось взрывчатых веществ.

«Установлен подозреваемый 2002 года рождения. В данный момент предпринимаются меры по установлению его местонахождения. По предварительной информации, звонок молодой человек совершил ради шутки. Проводится проверка по выяснению обстоятельств происшествия», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Стоит отметить, что данный молодой человек уже попадал в поле зрения сотрудников полиции.