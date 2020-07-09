Суд огласил приговор бесправнику, управлявшему автомобилем в алкогольном и наркотическом опьянении

В машине осужденного нашли свертки с наркотиками.

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В алкогольном и наркотическом опьянении управлял машиной 41-летний челябинец. Эпизод произошёл в феврале 2020 года на Новгородском проспекте областной столицы.

Именно тогда мужчину задержали полицейские. При этом обвиняемый был лишён права управление машиной на 1,5 года. Он отказался проходить освидетельствования на опьянение, а затем в «Пятнадцатой», которой управлял мужчина, были найдены наркотики.



«В ходе личного досмотра у обвиняемого обнаружено наркотическое средство в виде 6 полимерных свертков, которое он в тот же день приобрел у неустановленного лица для личного употребления»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В итоге 41-летнего челябинца признали виновным по части 2 статьи «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» уголовного кодекса России. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии строго режима