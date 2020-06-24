Экстренные службы стянулись к дому в Златоусте из-за сообщения о бомбе

Тиканье таймера испугало соседей не на шутку.

Послушать 00:00

Накануне в Златоусте в одном из домов на улице Зеленой было очень неспокойно. К одному из подъездов стянулись все экстренные службы города — пожарная, скорая, спасатели, газовая служба, полиция. Около часа многоэтажка была в оцеплении.

Причиной стало тревожное «тиканье», которое услышали жильцы. Люди не на шутку перепугались. Но, к счастью, тревога оказалась ложной.

Оказалось, что хозяин одной из квартир выставил в подъезд старую стиральную машину, а неизвестные решили повернуть тумблер таймера.

«Несколько раз говорили соседу, просили ее увезти. Попробуем еще раз», — рассказывают жители «заминированного» дома.

Перед тем, как уехать, экстренные службы еще раз проверили дом на наличие угрозы, после чего поговорили с заявителями. Но в таких случаях бдительность жителей действительно важна. Ведь неизвестно, чем бы действительно могла оказаться тикающая стиральная машинка в подъезде.