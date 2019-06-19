/ Южноуралец с разными глазами пропал на заработках в Санкт-Петербурге

Мужчина не выходит на связь с 9 июня.

Волонтеры в Челябинской области организовали поиски 31-летнего Виталия Валеева. Мужчина проживал в городе Сатка, затем решил отправиться на работу в Санкт-Петербург. С 9 июня связь с Виталием Валеевым прервалась, мужчина не звонит и не пишет родственникам, где именно он находится — неизвестно.

Приметы: рост 164 сантиметра, разный цвет глаз — один голубой, другой зеленый, на обоих ушах 2 мочки. Имеются шрамы на глазах и брови. Родинка сзади на шее, ниже затылка. Во что был одет — неизвестно. — рассказали сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Всех, кто видел Виталия Валеева в Челябинской области, Ленинградской области или другом регионе страны, просят сообщить информацию по номеру 8 919 344 24 03.