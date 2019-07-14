В Челябинской области разыскивают рыбака на «Рено»

Мужчина уже несколько дней не выходит на связь с близкими.

В Челябинской области разыскивают мужчину, который мог отправиться на рыбалку. 41-летний Иван Фролов вышел из дома по улице Чичерина в Челябинске в субботу, 11 июля. На связь с близкими он больше не выходил. Предположительно мог отправиться рыбачить на озеро Касарги, на автомобиле «Рено Меган» с госномером «Е 151 МХ 102».

«Приметы: на вид 40–45 лет, худощавого телосложения, на животе имеются шрамы после операции», — сообщили сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-Спас».

Мужчина был одет в синюю футболку, желтые клетчатые шорты, сланцы и синюю бейсболку.



Всех, кто имеет информацию о местонахождении Ивана Фролова, просят позвонить по одному из номеров телефона: 8-900-095-52-67 — Татьяна, 8-902-604-56-10 — Ирина или 02.

