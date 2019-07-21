Стали известные подробности по факту исчезновения 16-летней школьницы из Миасса

Девушка отправилась в другой город на попутной машине.

Следственный комитет Российской Федерации по Челябинской области организовал доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 16-летней школьницы в городе Миасс. Девушка приехала из Красноярска к своему отцу. 18 июля Полина Ястребцева пропала и перестала выходить на связь с близкими.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, в июле текущего года девушка приехала в Миасс в гости к отцу из Красноярска. 18 июля она уехала в Сатку на попутной машине», — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СК РФ по Челябинской области.

Сотрудники правоохранительных органов совместно с волонтерами проводят розыскные мероприятия.



Напомним, что по предварительным данным Полина была одета в светлую рубашку, бриджи и черные кроссовки. При себе могла иметь тканевый рюкзак и мобильный телефон. Всех, у кого есть информация о местонахождении девочки, просят звонить в полицию Миасса по телефону: 8-908-077-07-66.

