Несовершеннолетнюю беглянку сняли с поезда на станции в Челябинской области

Девушка пыталась уехать на юг России.

Сбежавшую из дома жительницу Урала «поймали» в Троицке. 17-летняя девушка живет в селе Бруснятское Свердловской области. Из дома она ушла еще 1 июля, сообщила, что едет в поселок Белоярский, но домой оттуда не вернулась. Поиски девушки организовала полиция. Во время проверки выяснилось, что на имя пропавшей был куплен билет на поезд «Нижневартовск-Адлер» .

Несовершеннолетняя приобрела билет на пассажирский поезд «Нижневартовск — Адлер», чтобы уехать к родственнику в Краснодарский край. Незамедлительно были ориентированы сотрудники всех линейных подразделений, расположенных по маршруту следования данного поезда. В результате принятых мер 2 июля, по прибытии состава на станцию Троицк, несовершеннолетнюю сняли с поезда. — рассказала сайту «Первый областной» специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте Вера Кухтина.

Девушку передали родителям. Противоправных действий не совершалось, с несовершеннолетней все в порядке.