Сбежавшую из дома жительницу Урала «поймали» в Троицке.
Несовершеннолетняя приобрела билет на пассажирский поезд «Нижневартовск — Адлер», чтобы уехать к родственнику в Краснодарский край. Незамедлительно были ориентированы сотрудники всех линейных подразделений, расположенных по маршруту следования данного поезда. В результате принятых мер 2 июля, по прибытии состава на станцию Троицк, несовершеннолетнюю сняли с поезда. — рассказала сайту «Первый областной» специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте Вера Кухтина.
Девушку передали родителям. Противоправных действий не совершалось, с несовершеннолетней все в порядке.
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