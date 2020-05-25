Южноуралец протаранил дерево на иномарке

Мужчина не справился с управлением.

Послушать 00:00

Авария произошла ночью 23 мая на улице Строителей в Пласте. 24-летний водитель за рулем «Митсубиси Лансер» не справился с управлением, на высокой скорости слетел с дороги в кювет, где врезался в дерево.

«В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, госпитализирован», — прокомментировал начальник ОГИБДД ОМВД России по Пластовскому району Михаил Селезнев.

Напомним, 11 мая подобное происшествие произошло в Курчатовском районе Челябинска. Водитель «Мазды» не справился с управлением и протаранил дерево. С места ДТП его госпитализировали.