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Авария произошла ночью 23 мая на улице Строителей в Пласте. 24-летний водитель за рулем «Митсубиси Лансер» не справился с управлением, на высокой скорости слетел с дороги в кювет, где врезался в дерево.
«В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, госпитализирован», — прокомментировал начальник ОГИБДД ОМВД России по Пластовскому району Михаил Селезнев.
Напомним, 11 мая подобное происшествие произошло в Курчатовском районе Челябинска. Водитель «Мазды» не справился с управлением и протаранил дерево. С места ДТП его госпитализировали.