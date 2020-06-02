Автоледи на кроссовере протаранила крыльцо здания в Магнитогорске

Женщину госпитализировали с травмами.

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ДТП произошло вечером 1 июня на проспекте Пушкина в Магнитогорске. 62-летняя женщина за рулем «Ниссан Кашкай» не уступила дорогу 30-летнему водителю «Хендэ Соната», который ехал по главной дороге, и врезалась в него. От удара кроссовер наехал на крыльцо здания.

«Водитель автомобиля „Ниссан“ получила травмы и была госпитализирована, водитель автомобиля „Хендэ Соната“ получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение», — прокомментировали в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Известно, что автоледи имеет 13-летний водительский стаж.