/ Южноуралец пропал по дороге из Пензы в Златоуст

Мужчины нет уже два месяца.

Почти два месяца идут поиски 40-летнего Евгения Белова из Златоуста. Мужчина перестал выходить на связь еще 26 декабря. Родственники сообщили, что Евгений направлялся из Пензы в Златоуст, однако до южноуральского города не добрался. Где мужчина и что с ним, не знает никто. Поэтому волонтеров попросили помочь в поисках.

Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны, черные кроссовки с белой подошвой, черно-бордовую вязаную шапку. — рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, короткие русые волосы, голубые глаза.

С собой у мужчины была черно-синяя спортивная сумка.

Всех, кто видел Евгения Белова или знает, где он находится, просят сообщить всю информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.