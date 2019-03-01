/ Проект кремниевого завода в Златоусте пока не будет реализован

Об этом сообщил глава Златоустовского городского округа Вячеслав Жилин.

Проект кремниевого завода, который рассматривали для реализации в Златоусте — пока не будет воплощен в жизнь. Общественные слушания, которые были назначены на 11 марта — отменены, в них больше нет необходимости. Как утверждает глава Златоустовского городского округа Вячеслав Жилин — жители просто не смогли услышать инвестора.

Население высказало позицию. Я не ставлю задачу никого переубеждать, это должен делать инвестор. Мы заинтересованы в рабочих местах, мы должны быть в диалоге с инвестором. И дать возможность любому, кто пришел в город, вести этот диалог с населением. Оказывать объективно аргументировать, иметь своего потребителя, рабочую силу, работодателя. — прокомментировал для сайта «Business FM Челябинск» Вячеслав Жилин.

Поскольку округ открыт для инвесторов, в дальнейшем будут рассматриваться и другие проекты. Например, сейчас рассматривается заявка от пищевого промышленного холдинга.