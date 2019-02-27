/ Мужчину, сбежавшего из рабства, спасли на южноуральской трассе сотрудники ГИБДД

Он пешком прошел около 2,5 тысяч километров, добираясь домой.

На трассе в районе Златоуста сотрудники ГИБДД обнаружили пешего путешественника. Мужчина представился Владимиром Смускиным. Он назвался жителем Амурской области и рассказал, что полгода находился в рабстве у цыган на юге России. Мужчине удалось сбежать, однако сам он был с минимум денег и без документов, поэтому решил вернуться домой, на Дальний Восток единственным возможным способом — пешком. Целый месяц Владимир шел вдоль трассы, пока не оказался на Южном Урале. Обувь мужчины рассохлась и развалилась. Понимая, что скоро он просто-напросто может замерзнуть, мужчина набрал номер 112.

На помощь к Владимиру прибыли сотрудники ГИБДД, которые доставили мужчину в отдел полиции «Новозлатоустовский».

В разговоре он нам пояснил, что движется по трассе со Ставропольского края и идет уже, по его словам, около месяца, не имея при себе наличности, но имея телефон, который он заряжал в кафе, в которые его впускали. В некоторых кафе подкармливали. Также мужчина прояснил, что проживает в Амурской области, но вахтовым методом работал в Ставропольском крае, где лица цыганской национальности удерживали его насильно, принуждая к труду, периодически избивая его, и он неоднократно пытался от них сбежать, но они отобрали паспорт, принуждая работать. Мужчина был посажен в патрульный автомобиль, его отогрели и доставили в отдел полиции «Новозлатоустовский», где ему было вызвана скорая и оказано медицинское обследование. Остальные данные устанавливаются. Он был дактилоскопирован, личность его установлена, с его слов подтверждается. — рассказал сайту «Первый областной» инспектор ОГИБДД по Златоустовскому городскому округу Максим Подкорытов.

По словам самого Владимира Смускина, сбежать от цыган и направиться домой его вынудили необходимость и нечеловеческие условия содержания, а из-за отсутствия документов, которые был отобраны цыганами, он не мог купить билет даже на автобус. Рассказал Владимир и как оказался на другом конце России.

Я уехал в Ростов на заработки. Отработал месяц в строительной компании, занимался отделкой комнат домов. Месяц заплатили, следующий платить не стали, я ушел оттуда искать новую работу. Получилось так, что меня встретили цыгане и предложили работать с ними. Первые две недели относились нормально, кормили, работа была. Потом стали принуждать попрошайничать, били, кормили раз в двое суток. Я раз пытался убежать, километров 100 прошел, они меня поймали опять. Второй раз попытался — не получилось. Третий раз они меня избили, разбили все лицо. Это уже было ночью. Я выскочил со двора и убежал. Они искали меня, прозванивали телефон, интересовались, где я. Я не сказал где нахожусь, и таким образом очутился здесь. Телефон заряжал в кафешках. Кормили, у меня деньги были 4100 рублей, я тянул их, насколько мог. Сейчас закончил уже, последние 60 рублей остались. Направление: знаки стоят, трассы немного знаю, карты, вот так и шел. Направляюсь на Дальний Восток, Амурская область, Мазановский район. Меня там никто не ждет, есть брат, сестра, но я им не нужен. Дойду до дома, и, во-первых, сделаю документы, попробую устроиться на работу, у меня там комната в общежитии есть, прописан там. Осталось дело за малым. Полиция помогла, опросили, предлагали написать заявление, но я смысла в этом не вижу. — рассказал сайту «Первый областной» ходок по трассам Владимир Смускин.

Как оказалось, у Владимира ранее была судимость. Возможно это и стало причиной неустройства на работу на родину. Сейчас же сотрудниками полиции принято решение поместить Владимира Смускина в «Центр социальной адаптации граждан» в Златоусте. Также решается вопрос о выдачи справки для проезда к месту жительства, либо документирования новым паспортом