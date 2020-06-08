Южноуралец поджег дом своей родственницы

Ранее мужчина вымогал у женщины имущество.

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Полицейские Красноармейского района задержали подозреваемого в вымогательстве и умышленной порче имущества. По подозрению в совершении преступления был арестован 39-летний родственник потерпевшей.



В отдел МВД России по Красноармейскому району обратилась 64-летняя местная жительница. Женщина сообщила о поджоге её частного дома. Сумма ущерба составила около 2 000 000 рублей. Полицейские принялись расследовать дело и установили причастность к преступлению родственника потерпевшей.

«Мужчина ранее вымогал у женщины передачу имущества ему в собственность, при этом применяя к ней насилие, угрожая уничтожить жилище»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные пунктом «б» части 3 статьи «Вымогательство» и частью 2 статьи «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальные сроки лишения свободы санкции по данным статьям − до 15 лет и 5 лет. Сейчас мужчина находится под стражей.