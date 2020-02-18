Южноуралец ограбил женщину у банкомата

Молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности.

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Женщина 1964 года рождения решила снять со своего счета 20 тысяч рублей, но деньгами воспользоваться жительнице Миасса не удалось. В момент проведения операции вошел молодой человек и встал за спиной будущей жертвы. Как только автомат отсчитал нужную сумму, преступник вырвал деньги из рук женщины и убежал.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого миассца 1999 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ — грабеж», — сообщили в отделе МВД России по городу Миассу Челябинской области.

Сейчас грабитель находится под стражей, ему грозит до четырех лет тюрьмы.