Молодой челябинец с помощью перцового баллончика ограбил несколько салонов связи

Парня задержали сотрудники полиции.

Послушать 00:00

В Челябинске задержали 20-летнего местного жителя, который совершил налет на два салона сотовой связи. В течение последней недели февраля он заходил в магазины за несколько минут до закрытия, распылял перцовый баллончик на сотрудника, разбивал витрины и похищал телефоны. Всего он украл восемь гаджетов на сумму около 80 тысяч рублей.

«По данным фактам в Отделе полиции „Курчатовский“ УМВД России по городу Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Похищенные телефоны челябинец продал, а деньги потратил. В настоящее время он заключен под стражу.

Если вы стали жертвой подозреваемого, сообщите в полицию по телефонам: 8 (351) 266-14-14, 265-02-00.