Срывал серьги с ушей: в Челябинске задержали серийного грабителя

Мужчина нападал на пожилых женщин.

Послушать 00:00

В Челябинске, около памятника Курчатову, на 80-летнюю женщину напал неизвестный, отобрал сотовый телефон и сорвал с нее золотые серьги. По приметам удалось задержать подозреваемого.

Полицейские установили его причастность к трем аналогичным преступлениям. Жертвами стали пенсионерки, с которых он сорвал золотые украшения и похитил иные ценные вещи. Свой «улов» он сдавал в ломбарды. Ранее 42-летний мужчина уже был судим.

«По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж). Максимальная санкция данной части ‑ лишение свободы на срок до семи лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС. Решается вопрос об избрании меры пресечения.