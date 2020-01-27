Больше 3-х миллионов рублей украл сотрудник банка из банкомата в Златоусте

Прокуратура уже передала уголовное дело в суд.

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Прокуратура Златоуста утвердила и направила в суд обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он ответит за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

Выяснилось, что 14 февраля 2019 года сотрудник банка, который занимался обслуживанием банкоматов и хорошо знал, как они устроены, с приятелем зашел в круглосуточную зону обслуживания. Там налетчики сбили камеры видеонаблюдения, которые были закреплены на потолке, затем вывели из строя и камеры в самих банкоматах.

«Используя кувалду открыл сейфовую часть банкомата, откуда похитил денежные средства в сумме 3 154 000 рублей. С похищенным с места преступления скрылся. Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Выяснилось, что ранее организатор кражи не привлекался к уголовной ответственности, у него есть семья и маленькие дети. Соседи и коллеги его характеризуют положительно. Своей вины мужчина не признает.