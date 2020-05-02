«Трактор» заключил контракт с нападающим Антоном Лазаревым

За свою карьеру 29-летний хоккеист сыграл в восьми различных клубах.

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Хоккейный клуб «Трактор» продолжает обновлять состав своей команды. Сегодня, 2 мая, стало известно, что к «чёрно-белым» присоединился нападающий Антон Лазарев. В пресс-службе клуба сообщили, что контракт с 29-летним хоккеистом подписали на два года.

«Свою карьеру Антон Лазарев продолжит в „Тракторе“. В КХЛ нападающий провёл 526 матчей, набрал 165 (66+99) очков. В прошлом сезоне выступал за хабаровский „Амур“, его статистика — 53 матча, 8 (1+7) очков, 30 силовых приёмов и 50 заблокированных бросков»,— сообщили в клубе.

Известно, что Антон является сыном прославленного челябинского хоккеиста Павла Лазарева. Но и сам Лазарев-младший уже многого добился: нападающий завоевал серебряные медали юниорского чемпионата мира 2008, золотые медали Универсиады-2011, а также бронзовые медали Кубка Гагарина 2015/2016.

Напомним, в новом сезоне защитник и голкипер также будут новыми. Контракт с прежними хоккеистами истёк, и они покинули команду. Теперь защитником будет Сергей Телегин, а голкипером — чех Роман Вилл.