Состав «Трактора» пополнил нападающий Вячеслав Лещенко

Игрок перешёл в Челябинск из ХК «Сочи».

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Ещё один игрок пополнил состав «Трактора». В Челябинск переезжает нападающий Вячеслав Лещенко. 25-летний форвард стал игроком «чёрно-белых» в результате обмена из ХК «Сочи». Взамен команда с Юга получила денежную компенсацию.



«В составе „южан“ Вячеслав провел 15 матчей, в которых забросил 2 шайбы. Всего в КХЛ на его счету 292 матча и 98 (44+54) очков»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ХК «Сочи».

Помимо ХК «Сочи» в прошлом сезоне Вячеслав Лещенко защищал цвета «Спартака» и «Ак Барса». Всего форвард провёл 30 игр и набрал 9 очков. Отметим, что карьера нападающего началась в сезоне 2013 — 2014 в составе подмосковного «Атланта». С сезона 2015 — 2016 Вячеслав Лещенко защищал цвета «Спартака».

Самым результативным сезоном для нападающего стал регулярный чемпионат 2017 — 2018. Тогда в составе «Спартака» Вячеслав Лещенко набрал 24 очка в 52 играх.

Напомним, что с начала открытия рынка свободных агентов «Трактор» заключил контракты с несколькими игроками. Среди новых игроков челябинцев — голкипер Александр Судницин и Роман Вилл, защитник Сергей Телегин и нападающий Антон Лазарев. Также в Челябинск в качестве главного тренера вернулся Анвар Гатиятулин.