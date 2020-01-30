Южноуралец на сто тысяч ограбил три автомастерских и склад

Подозреваемый находится под стражей.

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В полицию обратились жители Южноуральска и поселка Увельский. Девять южноуральцев заявили о кражах из трех автомастерских и склада стройматериалов. Неизвестный похитил телефоны, ноутбуки, ресивер видеонаблюдения, инструменты, аккумулятор. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступлений. Им оказался ранее судимый неработающий 20-летний житель Пласта. Часть похищенного имущества изъяли и вернули потерпевшим.

«По фактам краж подразделением следствия и дознания МО МВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 158 УК РФ (кража), максимальная санкция которой — лишение свободы сроком до пяти лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.