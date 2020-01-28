Рыбалка по-крупному: житель Еткуля украл рыболовных снастей почти на 3,5 миллиона рублей

Его судьбу будет решать суд Калининского района Челябинска.

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Дерзкий грабеж произошло еще в мае прошлого года. Пятеро неизвестных приехали на склад в Металлургическом районе Челябинска, где, применив силу, обошли сторожа и проникли внутрь.

«Они стянули мне руки скотчем, потом перемотали и туловище. Потом, оттащили когда меня в проем, и ноги перемотали», — рассказывает события того дня сторож.

Снаружи их ждал большегрузный автомобиль, в который они и погрузили похищенные рыболовные снасти и палатки. Общая сумма ущерба составила 3 400 000 рублей.

«Благодаря слаженной работе и профессиональным действиям следователей ОП Калининский и оперуполномоченных отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску преступление удалось раскрыть в течение двух дней», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Раскрыть преступление удалось благодаря камерам видеонаблюдения, записи с которых хранятся в Центре видеомониторинга городского Управления МВД. Благодаря записям удалось отследить машину, на которой было вывезено похищенное. Затем удалось обнаружить и склад, на котором злоумышленники хранили «добычу».

«Впоследствии один из подозреваемых — ранее судимый житель Еткульского района, 1980 года рождения был задержан, ему предъявлено обвинение. На период следствия в отношении обвиняемого избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело уже направили в Калининский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

Что касается его сообщников, их дело выделили в отдельное производство. Отдел полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску продолжает их розыск.