Южноуралец хотел продать товар, но стал жертвой интернет-мошенника

Мужчина согласился обменяться на игровую консоль, однако вместо неё получил восемь жестяных банок.

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Жертвой мошенника стал житель Еткульского района, который хотел продать товар в интернете. 19-летнему парню предложили обмен на игровую приставку с доплатой, однако после совершения сделки он получил посылку с восемью жестяными банками.



Как пояснил сам потерпевший, он опубликовал объявление на одном из специализированных сайтов. После, ему написал неизвестный с предложением совершить обмен на игровую консоль. Стоимость приставки была выше, поэтому южноуралец должен был заплатить 4 000 рублей сверху. Парень согласился на условия.

«Молодой человек отправил посылку по указанному адресу, в свою очередь, неизвестный сделал то же самое, подтвердив фотоотчетом. В пришедшей посылке потерпевший обнаружил вместо игровой приставки восемь жестяных банок. На связь неизвестный мужчина больше не выходил. Причиненный ущерб составил 19 000 рублей»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержать подозреваемого в преступлении удалось благодаря полицейским. Им оказался 27-летний уроженец Санкт-Петербурга. Правоохранителям подозреваемый признался: он надеялся, что его не найдут.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. По ней подозреваемый может получить до пяти лет лишения свободы. Отметим, что сейчас он находится под подпиской о невыезде.