В Златоусте продавец обманул женщину, оформив ей кредит не только на телефон

Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

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Теперь одна из жительниц Златоуста будет внимательно проверять чеки после покупки телефона в одном из специализированных офисов. 42-летняя женщина решила купить смартфон и оформила кредит на покупку.

Лишь после того, как рассчиталась с кредитом, она увидела в чеке дополнительные наименования приобретенных товаров. Там были беспроводные наушники и колонка. Только вот этого всего женщина не покупала, а сумма оказалась превышена более чем на 10 тысяч рублей. В итоге она решила обратиться в полицию.

Оказалось, что злополучные наушники и колонку в чек добавил именно работник того самого салона связи, в котором женщина и купила телефон. 21-летний молодой человек просто присвоил данный товар.

«По факту мошенничества следственным отделом Отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ ("Мошенничество")», — рассказали в полиции Челябинской области.

Отмечается, что максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время подозреваемому избирается мера пресечения.