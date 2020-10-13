Мошенники просят деньги от имени правительства Челябинской области

Об этом заявила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

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Полиция Челябинской области чуть ли не каждый день напоминает южноуральцам, что в регионе активно действуют мошенники. И схемы их действий порой очень разнообразные.

О новом случае мошенничества в области сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. В социальных сетях она поделилась фото якобы с письмом непосредственно от главы региона Алексея Текслера, в котором он просит выделить чуть более 300 тысяч рублей на обустройство квартир для детей-сирот.

«От лица правительства Челябинской области мошенники рассылают письма с просьбой оказать финансовое содействие в реализации тех или иных социальных инициатив или программ. После получения письма обзванивают адресатов и ссылаются на меня. Уже известны случаи, что люди откликались и переводили средства на счета недобросовестных граждан. Это фальшивка! Все программы финансируются из федерального и областного бюджетов», — рассказала Ирина Гехт.

В связи с этим вице-губернатор попросила граждан быть бдительными и проверять всю корреспонденцию. В первую очередь нужно обращать внимание на адреса электронной почты. Члены правительства Челябинской области в официальных документах указывают почту исполнительного органа власти. Все адреса зарегистрированы на официальном портале правительства.