Южноуралец, из-за которого в ДТП погибли три человека, просил смягчить наказание

Александр Филин просил заменить неотбытую часть на более мягкий вид.

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В Копейске осуждённый за ДТП с гибелью трех человек Александр Филин хотел добиться замены неотбытой части наказания на более мягкий его вид. Однако в дело вмешался прокурор, позиция которого привела к отрицательному результату по его ходатайству.



Инцидент, из-за которого осуждённый оказался за решёткой, произошёл в октябре 2016 года на Свердловском тракте. Мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, был за рулём иномарки в момент столкновения с машиной «Скорой помощи». В результате случившегося ДТП погибли водитель, фельдшер и малолетний ребенок, еще один пассажир получил тяжкие телесные повреждения. В марте 2017 года Курчатовский районный суд приговорил Александра Филина к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Ко всему прочему суд удовлетворил исковые потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 4 миллионов рублей.

«Согласившись с мнением администрации исправительного учреждения, прокурор указал, что осужденный в период отбывания наказания возместил причиненный ущерб в размере чуть более 130 тыс. рублей путем принудительного взыскания из заработной платы, меры к возмещению ущерба недостаточны, что не позволяет сделать объективный вывод о его исправлении, что в совокупности с личностью Филина не создает предусмотренных законом оснований для принятия положительного решения», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Городской суд Копейска посчитал мнение прокурора о нецелесообразности замены части срока на более мягкий обоснованным. Таким образом, в ходатайстве было отказано. Отметим, что решение ещё не вступило в законную силу.