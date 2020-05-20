Суд по аварии, в которой погиб радиоведущий, пройдёт в Златоусте

В машину погибшего врезался автомобиль пожарной службы.

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В Златоусте водителя пожарной машины будут судить за причинение смерти по неосторожности. Мужчину могут признать виновным в аварии, в которой погиб местный радиоведущий Денис Шафигулин.



Сам инцидент произошёл осенью прошлого года. Мужчина отвез сына в бассейн и ехал на работу. На перекрестке проспекта Мира и улицы 40-летия Победы в машину Дениса Шафигулина въехала пожарная машина, которая спешила на вызов. Удар пришелся на водителя. От полученных травм радиоведущий скончался на месте.

«Подсудимый в ходе предварительного следствия вину признал, показал, что двигался с включенными проблесковыми маячками, звуковой сиреной по проезжей части в районе проспекта Мира. На перекрестке проспекта Мира и 40-летия Победы перед его автомобилем выехал автомобиль под управлением потерпевшего, подсудимый применил торможение, но предотвратить столкновение с автомобилем не удалось»,— рассказал сайту «Первый областной» помощник председателя суда Гульфира Крылова.

Потерпевшими по делу признаны супруга Дениса Шафигулина и его несовершеннолетние дети. Отметим, что в ходе предварительного следствия ими был заявлен гражданский иск о компенсации морального вреда в сумме 5 миллионов рублей.

Судебное заседание по делу состоится 25 мая. Водителя пожарной машины будут судить по части 3 статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Отметим, что он может получить до 5 лет лишения свободы.