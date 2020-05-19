Смертельная авария произошла ночью в Троицке

За рулём перевернувшейся машины был водитель-бесправник.

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В Троицке авария унесла жизнь водителя-бесправника. Инцидент произошёл в ночь на вторник, 19 мая. ВАЗ-2110, с двумя мужчинами в салоне съехал в кювет и перевернулся. ДТП случилось на 4 километре трассы «ГРЭС — Бобровка». За рулём «Десятки» был 38-летний водитель.

«38-летний водитель, будучи лишённым права управления транспортными средствами, управляя автомобилем „ВАЗ-2110“ не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия»,— сообщил инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МВД «Троицкий» Андрей Таушканов.

На кадрах с места ДТП видно повреждённую машину. От ударов ВАЗ-2110 лишился передней части, капота, ветрового стекла и нескольких деталей, которые были разбросаны недалеко от автомобиля. Также пострадал багажник, задний бампер и передние двери «десятки».

Отметим, что помимо водителя в «десятке» также находился 33-летний пассажир. Мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован