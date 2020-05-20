Тройное ДТП произошло на улице Российской в Челябинске

Один человек получил травмы.

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19 мая в Челябинске на улице Российской, напротив дома № 110 к.1, столкнулись три автомобиля — ВАЗ-2105, «ГАЗель» и «Грейт Волл». В результате чего один из водителей получил травмы и был госпитализирован.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2105 при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток совершил столкновение с автомобилем ГАЗ, водитель — мужчина 1986 года рождения, после чего автомобиль ВАЗ изменил направление движения и совершил столкновение с находящимся на перекрестке автомобилем „Грейт Волл“, водитель — мужчина 1978 года рождения», — сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.

В результате аварии травмы получил водитель «пятерки». Обстоятельства ДТП устанавливаются и по данному факту проводится административное расследование.