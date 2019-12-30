Южноуралец из охотничьего ружья застрелил знакомого

Обвиняемого заключили под стражу.

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В Челябинской области 29-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве. Он застрелил своего знакомого.

По версии следствия, днем 25 декабря в одном из домов по улице Увельской в Южноуральске между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры один из них произвел несколько выстрелов в другого из ружья. От полученных ранений он скончался.

«По ходатайству следователя СК обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается.