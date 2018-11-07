/ Южноуральца застрелил из охотничьего ружья знакомый

Подозреваемый уже задержан.

В Кизильском районе жителя поселка обнаружили мертвым с огнестрельным ранением. Следователи предполагают, что выстрел производили из охотничьего ружья, которое принадлежит знакомому погибшего. По версии правоохранителей, 5 ноября односельчане поссорились, и конфликт разрешили именно с применением оружия.

23-летний подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Расследование продолжается.