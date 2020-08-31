Челябинец выстрелил в соседа из охотничьего ружья

СК завел дело по двум статьям УК РФ.

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В минувшие выходные житель Металлургического района повздорил с соседом. Наказать обидчика он решил кардинально. Выхватил охотничье ружье и выстрелил в мужчину. Инцидент произошел в частном секторе.

Кроме того, во время задержания он оказал сопротивление и сотрудникам полиции. Мужчина разбил камнем стекло в патрульной машине и кинулася на сотрудника правоохранительных органов с кулаками.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области 51-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи „покушение на убийство“, частью 1 статьи „применение насилия в отношении представителя власти“», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

Следователи обратились к суду с ходатайством о заключении нарушителя под стражу. Время расследования он проведет за решеткой.