В минувшие выходные житель Металлургического района повздорил с соседом. Наказать обидчика он решил кардинально. Выхватил охотничье ружье и выстрелил в мужчину. Инцидент произошел в частном секторе.
Кроме того, во время задержания он оказал сопротивление и сотрудникам полиции. Мужчина разбил камнем стекло в патрульной машине и кинулася на сотрудника правоохранительных органов с кулаками.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области
Следователи обратились к суду с ходатайством о заключении нарушителя под стражу. Время расследования он проведет за решеткой.